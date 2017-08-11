Строительство домов и социальных объектов на Камчатке под контролем депутатов

Комитет по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства регионального парламента под председательством вице-спикера Бориса Чуева 10 августа рассмотрел на заседании итоги выполнения краевых инвестиционных программ за первое полугодие 2017 года.

По словам Бориса Чуева, в целом можно отметить положительную динамику в строительной отрасли. «В принципе, мы увидели, что картина положительная: есть динамика не только на территории крупнейших населённых пунктов - Петропавловска, Елизово и Вилючинска. Сегодня строительные площадки работают в Мильковском, Усть-Камчатском районах, на Алеутах. Также строительство переходит на территорию Корякского округа: есть надежда, что в этом году будет закончено возведение жилого дома в селе Седанка, начнется строительство ФАПа в Аянке», - сказал Борис Чуев.

Вице-спикер отметил, что особое внимание члены комитета уделили строительству краевой больницы и объектов в Корякском округе. Депутаты порекомендовали министерству здравоохранения постоянно контролировать работу подрядчика, с которым 17 июля был заключен контракт на строительство больницы. В этом году планируется завести под крышу уже построенный корпус. «Это очень важный объект. Депутаты внимательно отслеживают строительство данного медицинского учреждения. Конечно, важнейший вопрос - как подрядчик будет исполнять свои обязательства. Мы рекомендовали министерству здравоохранения тщательно контролировать, чтобы объект, необходимый всем жителям Камчатского края, строился в соответствии с графиком и был введен в срок, который определён контрактом», - сказал Борис Чуев.

Еще одна рекомендация была адресована министерству строительства – наладить эффективную работу с подрядчиками, которые работают на территории Корякского округа. «Нужно найти механизмы сделать деятельность подрядчиков действительно результативной. Сегодня к ним есть много вопросов по строительству жилья в Тигильском районе: в Хайрюзово, Тигиле, Седанке. Это очень нужные объекты для жителей Корякского округа – дома предназначены как для очередников, так и для специалистов, которых можно будет пригласить работать в округ. Без жилья, естественно, никто не поедет в национальные села. Есть проблемы со строительством школы-комплекса в Каменском, на которое в этом году было выделено 140 миллионов рублей. Аукцион состоялся, но ни один подрядчик пока не претендовал на этот контракт. Депутаты услышали от министра строительства Камчатского края Татьяны Митиной, что выделенные деньги остаются в округе. Они будут перенаправлены на строительство детского сада на 150 мест в селе Оссора. Проектно-сметная документация готова, она успешно прошла экспертизу. Теперь остается только определить подрядчика», - сказал Борис Чуев.

В этом году на территории Камчатского края строятся, в том числе, такие объекты, как краевая больница, краевой кукольный театр жилые дома в Мильково, Никольском, Елизово и Петропавловске, автостанция в Мильково, детский сад на улице Дальневосточной в краевой столице, детский сад в Ключах, дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Паратунка, ФОК в Мильково, сети газоснабжения для детской краевой больницы, вертолетная площадка для Мильковской районной больницы, футбольные поля у ФОКа Радужный, на Озерновской косе в Петропавловске и у лыжной базы Лесная. В этом году проектируются фельдшерско-акушерский пункт для села Крутогорово, школа для Елизово на улице Сопочная, площадка под жилую застройку в на улице Строительной в Елизово, школа и детский сад для Соболево, ФОК с бассейном на улице Океанской в краевой столице, региональный спортивно-тренировочный центр на Авачинском вулкане, инженерные сети на участках для многодетных семей в Вулканном и Новолесновском сельских поселениях, группа жилых домов на улице Кутузова в Петропавловске и так далее.