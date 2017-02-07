Строительство главного корпуса новой краевой больницы начнется на Камчатке в этом году

На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Камчатки Владимир Илюхин рассказал ему о ходе строительства новой краевой больницы.

Глава региона напомнил, что пока возведение этого объекта осуществляется за счет средств краевого бюджета. Камчатский край ведет работу с Министерством здравоохранения РФ по включению объекта в государственную программу. Также, в рамках сотрудничества края с Институтом развития здравоохранения Южной Кореи, вопрос инвестирования средств в проект рассматривают южнокорейские инвесторы.

Напомним, в настоящее время ведутся работы по строительству хирургического корпуса. Он должен быть завершен в текущем году. Необходимый объем средств в краевом бюджете предусмотрен. Кроме того, в этом году начнутся работы по строительству главного корпуса нового комплекса краевой больницы, в котором будут находиться операционные, реанимационное отделение, сосудистый центр, поликлиника, вся тяжёлая диагностическая техника.

Строительство новой краевой больницы является важнейшим социальным проектом Камчатского края. Комплекс будет состоять из диагностического центра и нескольких лечебных корпусов. Общая площадь территории составит более 40 га. Проект оценивается в 11 миллиардов рублей.