Строительство главного корпуса новой краевой больницы начнется на Камчатке в этом году

07 февраля 2017, 07:54

На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Камчатки Владимир Илюхин рассказал ему о ходе строительства новой краевой больницы. 
 
Глава региона напомнил, что пока возведение этого объекта осуществляется за счет средств краевого бюджета. Камчатский край ведет работу с Министерством здравоохранения РФ по включению объекта в государственную программу. Также, в рамках сотрудничества края с Институтом развития здравоохранения Южной Кореи, вопрос инвестирования средств в проект рассматривают южнокорейские инвесторы. 
 
Напомним, в настоящее время ведутся работы по строительству хирургического корпуса. Он должен быть завершен в текущем году. Необходимый объем средств в краевом бюджете предусмотрен. Кроме того, в этом году начнутся работы по строительству главного корпуса нового комплекса краевой больницы, в котором будут находиться операционные, реанимационное отделение, сосудистый центр, поликлиника, вся тяжёлая диагностическая техника.
 
Строительство новой краевой больницы является важнейшим социальным проектом Камчатского края. Комплекс будет состоять из диагностического центра и нескольких лечебных корпусов. Общая площадь территории составит более 40 га. Проект оценивается в 11 миллиардов рублей.   

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