Строительство первой круглогодичной теплицы в рамках ТОР «Камчатка» начнется весной 2018 года

22 августа 2017, 08:08

Строительство первого круглогодичного тепличного комбината производственной площадью 4,8 га для выращивания овощных культур в рамках ТОР «Камчатка» начнется весной 2018 года, сообщили «КамИНФОРМ» в Минвостокразвития. 
 
Объем инвестиций в проект составит 1,4 млрд рублей. Обслуживать теплицу будут 79 человек. «Осенью начнутся подготовительные работы, а весной начнется активное строительство. К осени мы завершим создание теплицы и посадим первые саженцы», – уточнил учредитель компании «Зеленая ферма» Андрей Абих.
 
Сейчас происходит проектирование теплицы. Авторы проекта хотят построить большой тепличный комбинат круглогодичного действия и снабжать Камчатку своими овощами с закрытого грунта. Таких комбинатов на Камчатке пока еще нет. 
 
Напомним, ТОР «Камчатка» создана в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года. В настоящее время в Корпорацию развития Дальнего Востока подана 61 заявка на 30,2 млрд рублей. Заключено 22 соглашения с объемом частных инвестиций в 13,2 млрд рублей. 

www.kamchat.info

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