Строительство ВЛ до объекта ТОР «Камчатка» обойдется энергетикам в более чем 400 млн рублей

На Камчатке энергетики в начале сентября подведут итоги открытого аукциона на строительство ВЛ-110 кВ от подстанции «Авача» до подстанции «Зеленовские озерки».

По данным сайта госзакупок, начальная максимальная цена, которую энергетики готовы заплатить за эти работы, превышает 400 млн рублей. Подрядчику предстоит также продолжить кабельные линии.

«КамИНФОРМ» напоминает, что на Камчатке идёт активная работа по обеспечению необходимой инфраструктурой ТОР «Камчатка». В целях обеспечения транспортной доступности площадки «Зеленовские озерки» в Елизовском районе завершается строительство двух новых автомобильных дорог.

Площадка «Зеленовские озерки», расположенная в 20-ти километрах от города Елизово, ориентирована на реализацию инвестиционных проектов агропромышленного и туристического направлений. В настоящее время официальный статус резидента ТОР «Камчатка» на данной площадке имеют 2 инвестора, проекты которых предполагают организацию тепличного комбината по выращиванию овощей и создание птицефабрики.