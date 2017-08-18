Строители новой главной больницы Камчатки выбились из графика

Подрядчик, занятый на возведении новой главной больницы Камчатки, не выдерживает график работ. В соответствии с техническим заданием он должен был до конца текущего года смонтировать кровлю, произвести установку бетонных стен, перекрытий и застеклить здание палатного хирургического корпуса на 175 коек, а также подготовить площадку для возведения основного лечебно-диагностического корпуса в 2018 году. Однако из-за ряда нарушений, график работ на сегодня не исполнен.

Это выяснилось во время инспекции объекта губернатором. «Для Камчатского края нет социального объекта важнее, чем краевая больница. Позиция краевого Правительства совершенно чёткая – мы будем делать всё возможное, чтобы построить этот стратегический объект, в том числе привлекать средства федерального бюджета и средства инвесторов. Несмотря на ограниченные средства краевого бюджета, мы находим возможность каждый год финансировать строительство больницы из краевой казны, и пренебрежительного отношения от подрядчиков к взятым на себя обязательствам мы не потерпим», - подчеркнул Владимир Илюхин.

Губернатор потребовал в двухнедельный срок нарастить темпы работ на объекте. В противном случае будет поставлен вопрос о применении жёстких санкций, вплоть до расторжения контракта.

Представитель ООО «ГАСК» заверил главу региона, что к декабрю весь запланированный объём работ на текущий год будет выполнен.

Напомним, строительство краевой больницы началось в 2013 году за счет средств регионального бюджета. В общей сложности до конца следующего года затраты на реализацию проекта составят порядка 1,5 миллиардов рублей.