Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Студотряд Камчатки вернулся с космодрома «Восточный»
Депутат законодательного собрания Камчатского края Дмитрий Тимофеев накануне в аэропорту в Елизове встречал студенческий отряд, вернувшийся со всероссийской студенческой стройки космодрома «Восточный». Он поздравил ребят с прибытием на родную землю.
10 наших юных земляков два месяца трудились в Амурской области – они были заняты на строительстве жилых домов для сотрудников космодрома в городе Циолковский. Как рассказал командир отряда «Вулкан» Доржи Пархоноев, камчатские ребята показали высокие результаты и вошли в число лучших отрядов на стройке.
«Наш отряд был задействован на участке отделочных работ: оштукатуривание стен, заливка полов, установка дверных проемов. Подстегивал работу дух соревнования, братское плечо, сплоченность коллектива. Очень дружный отряд у нас: ребята всегда держались вместе, друг друга подбадривая и настраивая на успех», – сказал Пархоноев.
Тимофеев отметил, что при поддержке властей развитие трудового студенческого движения на Камчатке набирает обороты. «У нас увеличилось количество выездных отрядов. Радует, что многие студенты, которые к нам приезжают из других регионов, понимая отношение властей к молодёжи, хотят сюда приехать по окончании учебы и здесь жить. Наши ребята в очередной раз достойно показали себя на строительстве космодрома «Восточный». Очень важно, что благодаря финансовой поддержке правительства края наши ребята могут экономить на билетах, зарабатывая дополнительные деньги, которые будут им так необходимы на новый учебный год. Для примера, далеко не в каждом регионе власти оплачивают проезд ребятам до места студенческих строек и обратно. Поэтому, я считаю, движение развивается, камчатское региональное отделение крепнет. И что тоже очень важно – студенты, которые вступили в этом году в студенческие отряды, все были трудоустроены и получили столько денег, сколько им обещали», – сказал депутат.
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