«Судьба забрала яркого человека»: глава Камчатки выразил соболезнования в связи со смертью Тихона Шпиленка

23 декабря 2016, 23:15

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким Тихона Шпиленка. Директор Кроноцкого заповедника, известный природоохранный деятель Камчатки ушёл из жизни 23 декабря.

«Это сложно принять. Судьба забрала молодого, яркого человека, который жил не для себя, который каждый день старался сделать лучше этот мир, - сказал Владимир Илюхин. – От лица Правительства Камчатского края я искренне соболезную всем, кто знал Тихона Игоревича, работал с ним или просто поддерживал дело, которым он занимался. Это, действительно, тяжёлая утрата для Камчатки».

Тихон  Шпиленок родился 12 октября 1980 года в Брянске. Окончив Брянскую инженерно-технологическую академию, и получив квалификацию «Инженер» по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» в 2002 году поступил на работу в ФГУ «Государственный природный заповедник «Курильский» на должность государственного инспектора по охране. В июне 2003 года был переведен на должность заместителя директора по охране заповедной территории ФГУ «Государственный природный заповедник «Курильский».

В августе 2007 года поступил на работу в ФГУ «Кроноцкий заповедник» на должность заместителя директора по охране заповедной территории. С сентября 2009 года являлся директором ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

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#3Ржака24 декабря 2016, 00:06

Модераторов сайта приравниваю к Анониму

#2Ржака24 декабря 2016, 00:01

Аноним, вот ты тварь!
Хотя б выбирала новости где спамишь!
В каждой статье твоё гавно!
Что б у тебя вновь появились круги под глазами, усталость и ухудшился аппетит!
Будь ты проклят(а), гнида!!!

#1Аноним23 декабря 2016, 23:48

Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav

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