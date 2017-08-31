Тайфун Sanvu в начале следующей недели может задеть Камчатку

На Камчатку со стороны Японии в начале следующей недели может прийти тайфун Sanvu. Не исключено, что он может пройти полуостров стороной, но его сила такова, что он в любом случае испортит погоду в регионе, даже если не ударит всей своей мощью, а лишь заденет, говорят синоптики.

Они отмечают, что сейчас тайфун идет в сторону Японии, где в ближайшие дни ожидается значительное ухудшение погоды. Потом он, по предварительным прогнозам, заденет Приморский край и сместится к Курильским островам. На Камчатку атмосферный вихрь начнет влиять в понедельник.

По предварительным данным, если направление тайфуна не изменится, он доберется до Камчатки в виде сильного циклона и испортит погоду как минимум на два дня. Ожидаются сильные дожди и ветер.

«КамИНФОРМ» напоминает, что сейчас на Камчатку влияет сильный Охотоморский циклон, который принес дожди. Завтра они прекратятся, а на выходных будет солнце.