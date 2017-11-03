Тарифы на ЖКУ на Камчатке разрешили поднять на 5 процентов

Предельный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на Камчатке в следующем году может составить 5%. Так решили в правительстве России, где утвердили предельные значения для всех регионов.

На Дальнем Востоке тарифы больше всего могут вырасти в Якутии — на 6%, на Камчатке - до 5%, в Приморье – на 4,4%, на Чукотке и в Хабаровском крае – на 4%.

Однако «КамИНФОРМ» напоминает, что и в этом году тарифы на Камчатке должны были вырасти на несколько процентов, но фактически рост оказался меньше прогнозируемого благодаря тому, что по распоряжению губернатора Камчатки были заморожены тарифы на свет, снижены тарифы на тепло, заморожены тарифы на холодную воду.