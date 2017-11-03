Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 04 ноября, суббота
В Петропавловске-Камчатском
+3 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 58,4296
EUR 68,0822
- Редакция
+7 914 623-82-57
Тарифы на ЖКУ на Камчатке разрешили поднять на 5 процентов
Предельный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на Камчатке в следующем году может составить 5%. Так решили в правительстве России, где утвердили предельные значения для всех регионов.
На Дальнем Востоке тарифы больше всего могут вырасти в Якутии — на 6%, на Камчатке - до 5%, в Приморье – на 4,4%, на Чукотке и в Хабаровском крае – на 4%.
Однако «КамИНФОРМ» напоминает, что и в этом году тарифы на Камчатке должны были вырасти на несколько процентов, но фактически рост оказался меньше прогнозируемого благодаря тому, что по распоряжению губернатора Камчатки были заморожены тарифы на свет, снижены тарифы на тепло, заморожены тарифы на холодную воду.
Вчера
- 03 ноября 2017, 18:17
- Бомбу в правительстве Камчатки не нашли, проверяют Минздрав региона
- 03 ноября 2017, 18:11
- Тарифы на ЖКУ на Камчатке разрешили поднять на 5 процентов
- 03 ноября 2017, 18:11
- Камчатка готовится к удару циклона: несет дождь и снег
- 03 ноября 2017, 17:07
- Правительство Камчатки эвакуировали из-за сообщения о бомбе
- 03 ноября 2017, 15:15
- Не сработала система надува: самолет «Авроры» вернулся на Камчатку по техпричинам
- 03 ноября 2017, 12:37
- Житель Камчатки нанес собутыльнику 45 ударов отверткой: отомстил за друга
За неделю
- 02 ноября 2017, 15:35
- Житель Камчатки ответит за контрабанду наркотиков из Европы и стран Азии
- 02 ноября 2017, 13:17
- Проверять реквизиты карты «Мир» рекомендуют пенсионерам Камчатки
- 02 ноября 2017, 13:16
- Лестницы в столице Камчатки закрыли деревянными досками на время зимы
- 02 ноября 2017, 13:14
- На Камчатке стартовал проект «Культура в лицах»
- 02 ноября 2017, 13:03
- День открытых дверей пройдет в Камчатском краевом онкодиспансере
- 02 ноября 2017, 10:24
- Еще двоих участников международной наркогруппы отправили под суд на Камчатке
За месяц
- 30 сентября 2017, 09:17
- Экс-начальник МВД Камчатки арестован по делу о злоупотреблении полномочиями
- 29 сентября 2017, 16:33
- СКР планирует просить суд арестовать начальника МВД Камчатки
- 29 сентября 2017, 14:28
- На Камчатке СКР проверяет информацию о стрельбе, устроенной брошенным мужчиной
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 2
Раенко и Воровский не позволят поднять тарифы. Они настоящие депутаты, с совестью и честью
пусть ЗП себе заморозят