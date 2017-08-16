Тело оного из трех пропавших на Камчатке рыбаков вынесло на берег

16 августа 2017, 08:01

На Камчатке накануне вечером в районе Халактырского пляжа обнаружили тело мужчины, которого вынесло на берег. Как выяснилось, это один из трех рыбаков, которые пропали еще 9 августа. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в экстренных службах региона. 
 
«Обнаружено тело мужчины 1970 года рождения. Он уже опознан. Это действительно один из трех пропавших», - сказали собеседники агентства. 
 
Напомним, трое мужчин 9 августа ушли рыбачить на катере с пирса в районе ЖБФ. Планировалось, что они вернутся домой вечером того же дня, но этого не произошло. 

www.kamchat.info

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