Тело оного из трех пропавших на Камчатке рыбаков вынесло на берег

На Камчатке накануне вечером в районе Халактырского пляжа обнаружили тело мужчины, которого вынесло на берег. Как выяснилось, это один из трех рыбаков, которые пропали еще 9 августа. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в экстренных службах региона.

«Обнаружено тело мужчины 1970 года рождения. Он уже опознан. Это действительно один из трех пропавших», - сказали собеседники агентства.

Напомним, трое мужчин 9 августа ушли рыбачить на катере с пирса в районе ЖБФ. Планировалось, что они вернутся домой вечером того же дня, но этого не произошло.