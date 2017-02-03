Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Терминалы для самостоятельной регистрации на рейс поставят в главном аэропорту Камчатки
В ближайшее время в главном аэропорту Камчатки будут запущены в работу терминалы для самостоятельной регистрации на рейс. Мобильные комплексы удобны для пассажиров, которые отправляются в путь без багажа. Терминалы позволяют получать посадочные талоны, минуя общие стойки регистрации, рассказал генеральный директор Международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» Сергей Бубнов.
Он отметил, что в целях повышения комфорта пассажиров в аэропорту также проведён комплекс работ по ремонту помещений. В новом облике теперь представлен и зал ожидания на втором этаже аэровокзала. Для посетителей установлены дополнительные сиденья для отдыха, открыто новое кафе «Полёт», перестроены кассы авиакомпаний. Изменения коснулись и помещения «стерильной зоны»: за счёт строительства нового павильона общая площадь «накопителя» увеличена практически вдвое.
«Но никто не собирается на этом останавливаться, мы будем продолжать вводить определённые новшества, есть много планов, которые хотелось бы реализовать. Мы сегодня очень интенсивно работаем с другими аэропортами, интересуемся, что из их опыта можно было бы применить у нас именно в части оказания услуг. Это немаловажная сторона, потому что пассажир должен получать качественные услуги», - сказал Сергей Бубнов.
«КамИНФОРМ» напоминает, что в главном аэропорту Камчатки уже действует новая система регистрации пассажиров — сначала регистрация и сдача багажа, а потом можно проходить в зал ожидания.
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