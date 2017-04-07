Тихоокеанский циклон заденет юг Камчатки

Ближайшие выходные на Камчатке испортит Тихоокеанский циклон, который проходит мимо полуострова, но заденет южные районы. Как рассказали синоптики, ожидается снег и усиление ветра.

Погода испортится уже в ночь на субботу в Петропавловске и Елизовском районе, потом под ударам окажется и Усть-Большерецкий район. Ночью и утром синоптики ожидают умеренные осадки, а днем — небольшой снег. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

Влиять на погоду циклон будет всю субботу, а в воскресенье погода улучшится.