Только четыре случая острой кишечной инфекции зафиксированы в школе на Камчатке: санврачи

Среди нескольких сотен учеников в средней школе №3 в поселке Рыбачий в Вилючинске на Камчатке острая кишечная инфекция выявлена только у четверых, а источник заражения в самом образовательном учреждении не выявлен. Об этом «Авторадио Камчатки» сообщили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что были проведены анализы и взяты смывы, но возбудитель так и не обнаружен. То есть, никто сейчас со стопроцентной уверенностью не может сказать, что дети заразились именно в школе и, например, от воды.

Однако все же санитарные врачи попросили ресурсоснабжающую организацию провести гиперхлорирование питьевой воды в микрорайоне Рыбачий г. Вилючнска.

Ранее, как уже сообщало «КамИНФОРМ», стало известно, что в школе зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Источники сообщали о десяти заболевших, но эта информация официально пока не подтверждается.

Точно известно о том, что один из учеников был госпитализирован с острой кишечной инфекцией. Однако то, что он подхватил её именно в школе, никто с уверенностью сказать не может.