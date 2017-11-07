Только четыре случая острой кишечной инфекции зафиксированы в школе на Камчатке: санврачи

07 ноября 2017, 13:34

Среди нескольких сотен учеников в средней школе №3 в поселке Рыбачий в Вилючинске на Камчатке острая кишечная инфекция выявлена только у четверых, а источник заражения в самом образовательном учреждении не выявлен. Об этом «Авторадио Камчатки» сообщили в Роспотребнадзоре. 
 
Там отметили, что были проведены анализы и взяты смывы, но возбудитель так и не обнаружен. То есть, никто сейчас со стопроцентной уверенностью не может сказать, что дети заразились именно в школе и, например, от воды.  
 
Однако все же санитарные врачи попросили ресурсоснабжающую организацию провести гиперхлорирование питьевой воды в микрорайоне Рыбачий г.  Вилючнска.
 
Ранее, как уже сообщало «КамИНФОРМ», стало известно, что в школе зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Источники сообщали о десяти заболевших, но эта информация официально пока не подтверждается. 
 
Точно известно о том, что один из учеников был госпитализирован с острой кишечной инфекцией. Однако то, что он подхватил её именно в школе, никто с уверенностью сказать не может. 

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