Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 07 ноября, вторник
В Петропавловске-Камчатском
+2 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 58,4296
EUR 68,0822
- Редакция
+7 914 623-82-57
Только четыре случая острой кишечной инфекции зафиксированы в школе на Камчатке: санврачи
Среди нескольких сотен учеников в средней школе №3 в поселке Рыбачий в Вилючинске на Камчатке острая кишечная инфекция выявлена только у четверых, а источник заражения в самом образовательном учреждении не выявлен. Об этом «Авторадио Камчатки» сообщили в Роспотребнадзоре.
Там отметили, что были проведены анализы и взяты смывы, но возбудитель так и не обнаружен. То есть, никто сейчас со стопроцентной уверенностью не может сказать, что дети заразились именно в школе и, например, от воды.
Однако все же санитарные врачи попросили ресурсоснабжающую организацию провести гиперхлорирование питьевой воды в микрорайоне Рыбачий г. Вилючнска.
Ранее, как уже сообщало «КамИНФОРМ», стало известно, что в школе зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Источники сообщали о десяти заболевших, но эта информация официально пока не подтверждается.
Точно известно о том, что один из учеников был госпитализирован с острой кишечной инфекцией. Однако то, что он подхватил её именно в школе, никто с уверенностью сказать не может.
Вчера
За неделю
- 05 ноября 2017, 14:32
- В районе главного музея Камчатки сошел оползень: здание и экспонаты не пострадали
- 05 ноября 2017, 12:03
- "Большой этнографический диктант" написали на Камчатке
- 04 ноября 2017, 12:15
- В столице Камчатки завтра откроют обновленный сквер на Кирдищева
- 04 ноября 2017, 12:09
- Посмотреть на столицу Камчатки: на Яндекс-картах появились панорамы города
- 04 ноября 2017, 12:08
- На Камчатке трехлетний мальчик чуть не выпал из окна, оставшись дома один
- 03 ноября 2017, 18:17
- Бомбу в правительстве Камчатки не нашли, проверяют Минздрав региона
За месяц
- 30 сентября 2017, 09:17
- Экс-начальник МВД Камчатки арестован по делу о злоупотреблении полномочиями
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0