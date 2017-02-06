Трутнев раскритиковал федеральные структуры, проверки которых мешают строительству этнодеревни на Камчатке

Вице-премьер Юрий Трутнев, который посетил Камчатку на прошлой неделе, призвал руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти не допускать необоснованного административного давления на предпринимателей. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами во время своего визита на полуостров.

В качестве примера Юрий Трутнев привёл реализацию проекта по строительству этнической деревни на берегу Култучного озера в центральной части Петропавловска-Камчатского. Инициатором создания культурно-туристического объекта является компания «Павлин» - потенциальный резидент Свободного порта Владивосток в Камчатском крае. Реализация проекта уже началась.

«Вот мы сегодня смотрели этнодеревню. Там 5 раз останавливалось строительство. Мальков искали в озере, которое изолировано от моря. Это же не аквариум, каких там мальков, какой там лосось? Ну, вы поинтересуйтесь, как лосось живёт, как мигрирует? Он не живёт в таких местах по определению. Они его там искали, и из-за этого остановили строительство. Это что? Это некомпетентность или коррупция? И то и другое говорит о не очень высокой профессиональной пригодности», - сказал Юрий Трутнев.

Он отметил, что будет обращать пристальное внимание на ситуации, когда федеральные органы власти необоснованно противодействуют работе бизнеса, вплоть до принятия кадровых решений. «У меня есть право ходатайствовать перед соответствующим руководителем об отстранении от занимаемой должности. Мне так уже приходилось делать, и я это делать умею», - подчеркнул полпред.

Юрий Трутнев назвал строительство этнического комплекса в центре Петропавловска-Камчатского интересным с точки развития туристической инфраструктуры в крае, нормальной реализации которого при этом мешают административные барьеры.

Инициатором проекта по созданию в Петропавловске-Камчатском этнической деревни является ООО «Павлин». Проект предусматривает создание на берегу Култучного озера культурного и туристического объекта общей площадью 13 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из различных зданий с объектами питания, а также объектов развлекательного и познавательного характера. В создание комплекса инвестор планирует вложить 235 млн рублей собственных средств. Согласно бизнес-плану, на строительство этнографического комплекса и его запуск уйдёт 2 года и 3 месяца. Строительство началось прошлом году.