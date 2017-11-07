Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Турчак: Партия должна двигаться в сторону регионов
Ключевым направлением деятельности «Единой России» станет работа в регионах. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
«Нам предстоит ротация Генсовета. В Уставе Партии предусмотрена ротация не менее 15%, соответственно, это будет 15 или 20%, пока мы точно сказать не можем. Но из этого числа не менее половины должны быть представителями регионов. Нам бы хотелось, чтобы в состав федеральных руководящих органов «Единой России» вошли представители первичного звена, которые зарекомендовали себя не только на выборах, но и в повседневной работе», - подчеркнул Турчак, отметив, что на данный момент их представительство недостаточно.
Кроме того, он подчеркнул, что планируется усилить работу региональных отделений Партии за счет увеличения их удельного финансирования. «Нужно сделать так, чтобы не только региональные, но и первичные отделения стали постоянным важным фактором в системе функционирования Партии», - пояснил и.о. секретаря Генсовета.
Также Турчак сообщил о предстоящем переформатировании структуры межрегиональных координационных советов (МКС), которые ранее были полностью привязаны к федеральным округам, но затем их «раздробили». «Сегодня МКС привязаны по своей нарезке к избирательным округам. Я буду предлагать изменить эту систему и вернуться к старой проверенной нарезке с полной привязкой к федеральным округам. Особенно это будет важно в ходе избирательного цикла в марте 2018 года. У нас будет тогда понятная связка с региональными отделениями Партии», - рассказал он.
Кроме того, и.о. секретаря Генсовета сообщил, что в течение полутора ближайших месяцев будет проведен аудит партийных проектов. «Сегодня у нас работает 25 партпроектов. И я считаю, что нужна оптимизация этого направления. Сколько их останется в итоге – сказать сложно. Возможно, 10 или 15 – те, которые имеют наиболее высокое электоральное значение. Мы укрупним те проекты, деятельность которых пересекается», - сообщил Турчак.
Не менее важна и оптимизация деятельности внутрипартийных платформ «Единой России», которые, по мнению и.о. секретаря Генсовета, должны организовать работу на межрегиональном уровне. «Они должны стать каналом получения обратной связи, лифтом идей и инициатив из регионов, а также наказов людей», - считает он.
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