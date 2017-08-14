Туристы из Южной Кореи пострадали на конной прогулке на Камчатке

На Камчатке в краевую больницу госпитализированы иностранные туристы, которые пострадали во время конной прогулки в Елизовском районе края, сообщили «КамИНФОРМ» в Минздраве региона.

Туристы приехали отдыхать на Камчатку из Южной Кореи. Пострадали трое туристов и переводчица из России. Опасности для жизни нет. «Предположительно, испугавшись медведя, лошади сорвались с места, пострадали 4 человека», - отметили в Минздраве.