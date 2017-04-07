Туши двух китов выбросило на берег на Камчатке

07 апреля 2017, 16:38

Во время сильного шторма в Охотском море на берег поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района выбросило туши двух крупных китов. Видео с берега опубликовано в социальных сетях местными жителями. 
 
Судя по повреждениям, животные могли погибнуть в море уже давно, а штормом их вынесло на берег. Специалисты предполагают, что они погибли от естественных причин и деятельность человека здесь не стоит рассматривать. 
 
«Местные жители сообщили о китах в полицию, но сегодня был прилив и туши снесло обратно в море», - сказали в МВД. 
 
Судя по виду, это были горбатые киты — у берегов Камчатки они встречаются, но в последнее время все реже. 

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