Туши двух китов выбросило на берег на Камчатке

Во время сильного шторма в Охотском море на берег поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района выбросило туши двух крупных китов. Видео с берега опубликовано в социальных сетях местными жителями.

Судя по повреждениям, животные могли погибнуть в море уже давно, а штормом их вынесло на берег. Специалисты предполагают, что они погибли от естественных причин и деятельность человека здесь не стоит рассматривать.

«Местные жители сообщили о китах в полицию, но сегодня был прилив и туши снесло обратно в море», - сказали в МВД.

Судя по виду, это были горбатые киты — у берегов Камчатки они встречаются, но в последнее время все реже.