У берегов Камчатки сегодня ожидается сильный шторм и ураган

В Охотском море и Тихом океане у берегов Камчатки сегодня будет сильно штормить, в одном из районов ждут ураган, поэтому всем судам, находящимся в акваториях, рекомендовано принять меры безопасности. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в МЧС региона.

Там отметили, что сегодня в отдельных подрайонах Тихого океана, Охотского моря и прибрежных районах Елизовского и Усть-Болшерецкого районов, Петропавловска-Камчатского ожидается усиление ветра: ветер в районе 11250 (Елизовский район и Петропавловск), подрайоне 11313 (Тихий океан) восточный, северо-восточный 35-40 метров в секунду; в районах 11220 (Усть-Большерецкий район), 11240 (Охотское море) ветер северный, северо-восточный 35-40 метров в секунду, ураган.

МЧС настойчиво рекомендует владельцам маломерных судов в период действия циклона не выходить на воду, воздержаться от рыбалки: передвижение на лодках, катерах, квадроциклах и других маломерных судах может быть опасно для жизни.

«КамИНФОРМ» напоминает, что на Камчатку надвигается мощный циклон, который сегодня накроет все южные районы полуострова. Ожидается сильный дождь при сильном ветре.