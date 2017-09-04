Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 04 сентября, понедельник
В Петропавловске-Камчатском
+14 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 58,0557
EUR 68,9992
- Редакция
+7 914 623-82-57
У берегов Камчатки сегодня ожидается сильный шторм и ураган
В Охотском море и Тихом океане у берегов Камчатки сегодня будет сильно штормить, в одном из районов ждут ураган, поэтому всем судам, находящимся в акваториях, рекомендовано принять меры безопасности. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в МЧС региона.
Там отметили, что сегодня в отдельных подрайонах Тихого океана, Охотского моря и прибрежных районах Елизовского и Усть-Болшерецкого районов, Петропавловска-Камчатского ожидается усиление ветра: ветер в районе 11250 (Елизовский район и Петропавловск), подрайоне 11313 (Тихий океан) восточный, северо-восточный 35-40 метров в секунду; в районах 11220 (Усть-Большерецкий район), 11240 (Охотское море) ветер северный, северо-восточный 35-40 метров в секунду, ураган.
МЧС настойчиво рекомендует владельцам маломерных судов в период действия циклона не выходить на воду, воздержаться от рыбалки: передвижение на лодках, катерах, квадроциклах и других маломерных судах может быть опасно для жизни.
«КамИНФОРМ» напоминает, что на Камчатку надвигается мощный циклон, который сегодня накроет все южные районы полуострова. Ожидается сильный дождь при сильном ветре.
Вчера
За неделю
- 02 сентября 2017, 13:41
- Во время пожара в столице Камчатки пострадал мужчина
- 02 сентября 2017, 12:11
- Водителя перевернувшегося в столице Камчатки джипа пришлось вытаскивать спасателям
- 02 сентября 2017, 12:10
- На Камчатке спасатели переведены в повышенную готовность из-за подхода мощного циклона
- 01 сентября 2017, 16:59
- Глава Камчатки проверил готовность школ на севере: надо расширить программу строительства новых объектов
- 01 сентября 2017, 15:51
- Компания Вексельберга вложит в развитие главного аэропорта Камчатки более 7 млрд рублей
- 01 сентября 2017, 14:06
- В столице Камчатки задержали водителя машины с наркотиками
За месяц
- 25 августа 2017, 12:14
- Японцы хотят вложить деньги в развитие тепличных комплексов на Камчатке
- 25 августа 2017, 08:08
- Камчатка к 1 сентября почти полностью выполнит программу переселения из аварийного фонда
- 25 августа 2017, 08:06
- Камчатка просит разрешить продавать арестованные суда браконьеров
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0