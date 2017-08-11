У мэра столицы Камчатки появился первый заместитель

Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко назначил своим первым заместителем Юлию Иванову, которая до этого четыре месяца проработала его заместителем, курирующим экономику, земельные и имущественные отношения.

Свою работу во властных структурах Камчатки Иванова начала в 2008 году с Минтранса региона, потом работала в Минэкономразвития, была заместителем министра. 10 апреля текущего года ушла в администрацию города.

«КамИНФОРМ» напоминает, что Юлия Иванова известна как один из инициаторов запрета продажи алкоголя на Камчатке в некоторые праздничные дни. Сначала она и соавторы добились, чтобы на полуострове были введены ограничения в качестве эксперимента, а потом они были закреплены законодательно.