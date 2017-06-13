У министра спорта Камчатки отобрали молодежную политику

На Камчатке в правительстве региона произошли изменения – министерству образования края переданы полномочия в сфере организации молодежной политики, в том числе и организация летнего отдыха детей. Раньше этим занималось министерство спорта и молодежной политики, которое теперь просто Минспорт.

Изменения в структуре правительства края были утверждены на сессии регионального парламента. «Тем самым мы выстаиваем нашу работу в логике федеральных органов исполнительной власти. Росмолодёжь находится в ведении минобрнауки России. Ему сейчас переданы и все полномочия в сфере оздоровления и отдыха детей. В связи с этим принято решение и на нашем краевом уровне внести соответствующие изменения», - пояснила первый вице-губернатор Ирина Унтилова.

С 1 июля в структуре органов исполнительной власти края будет действовать министерство образования и молодёжной политики, а также министерство спорта. В состав правительства края теперь будут входить министр образования и молодёжной политики и министр спорта.