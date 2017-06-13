Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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У министра спорта Камчатки отобрали молодежную политику
На Камчатке в правительстве региона произошли изменения – министерству образования края переданы полномочия в сфере организации молодежной политики, в том числе и организация летнего отдыха детей. Раньше этим занималось министерство спорта и молодежной политики, которое теперь просто Минспорт.
Изменения в структуре правительства края были утверждены на сессии регионального парламента. «Тем самым мы выстаиваем нашу работу в логике федеральных органов исполнительной власти. Росмолодёжь находится в ведении минобрнауки России. Ему сейчас переданы и все полномочия в сфере оздоровления и отдыха детей. В связи с этим принято решение и на нашем краевом уровне внести соответствующие изменения», - пояснила первый вице-губернатор Ирина Унтилова.
С 1 июля в структуре органов исполнительной власти края будет действовать министерство образования и молодёжной политики, а также министерство спорта. В состав правительства края теперь будут входить министр образования и молодёжной политики и министр спорта.
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