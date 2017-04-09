У побережья Камчатки возобновились поиски пропавшего катера с двумя мужчинами

В воскресенье утром у побережья Камчатки возобновлена поисково-спасательная операция. Как сообщили в МЧС региона, к поискам двух мужчин, пропавших 5 апреля, привлечен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Также поиски ведет наземная группировка спасателей и морские суда, ведущие промысел в районе предполагаемого поиска.

Пропавших рыбаков, которых в течение нескольких дней ищут на Камчатке, пока обнаружить не удалось. В субботу к поискам привлекались промысловые суда, вертолет МИ-8 одной из камчатских авиакомпаний, а также наземная группировка спасателей.

На земле поиск велся тремя поисковыми группами, которые на вездеходах и снегоходах обследовали береговую черту. Первая группа прочесывала береговую линию в районе Налычево. Вторая группа – сотрудники специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) и волонтеры – обследовали береговую черту от озера Котельное до реки Сухая. В третью группу вошли спасатели СПСЧ, Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России и краевого поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». Им предстояло осмотреть береговую линию от Халактырского пляжа до реки Налычево.

На акватории к поисковой операции были привлечены промысловые суда, находящиеся в предполагаемом районе поиска. Кроме того, в течение дня было задействовано воздушное судно с родственниками и спасателями на борту.

Поисковая операция осложняется тем, что родственникам пропавших мужчин неизвестен точный маршрут, по которому планировали отправиться граждане. В связи с этим территория поиска составляет десятки квадратных километров.

Напомним, 5 апреля двое мужчин вышли в акваторию Авачинского залива (Тихий океан) на моторной лодке и не вернулись. Местонахождение их неизвестно.