У жителя Камчатки изъяли наркотики, который он хранил в сугробе

Камчатские полицейские продолжают борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Как рассказали в МВД края, в Милькове у злоумышленника оперативники изъяли марихуану, у жителя краевой столицы, продававшего наркотики, масло каннабиса, которое он хранил в сугробе около дома.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники мильковской полиции задержали 41-летнего местного жителя, у которого изъяли около 180 граммов марихуаны. По словам мужчины, семена запрещенного растения он нашел и посадил неподалеку, не надеясь, что они взойдут. Однако, вернувшись через некоторое время, обнаружил восемь кустов цветущей конопли, из которой и изготовил готовый к употреблению наркотик.

Помимо запрещенных веществ полицейские нашли в квартире сельчанина порох. Мужчина утверждает, что нашел его летом на рыбалке. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…».

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

В Петропавловске-Камчатском сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю задержали 32-летнего покупателя и 45-летнего продавца масла каннабиса. Оба проживают в краевой столице. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили в сугробе на территории частного дома дилера сверток с тремя шприцами, наполненными наркотиком, вес которого составил почти 21 грамм.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по линии незаконного оборота наркотиков и в отношении продавца, и в отношении покупателя.