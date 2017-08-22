Уличное освещение в поселке Заозерный в столице Камчатки заработает осенью

В рамках реализации программы комплексного благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа в поселке Заозёрный установлены новые осветительные опоры. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, проблема освещения в этом поселке назрела давно. Старые опоры нуждались в замене.

Жители обращались по этому вопросу в администрацию города. В 2017 году бюджетные средства были выделены в рамках программы благоустройства. «Работы начаты в июле этого года. На данный момент поставлено 54 опоры на трех улицах: Новая, Гаражная и Тепличная. В итоге будет установлено 59 светильников, одна опора двухконсольная. Этого будет достаточно, чтобы осветить весь поселок», - сказал руководитель Управления дорожного хозяйства Александр Здановский.

Все технические работы на линии будут завершены до конца августа.

«В начале сентября в поселке появится новое освещение», - добавили в мэрии