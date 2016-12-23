Умер Тихон Шпиленок

23 декабря 2016, 21:05

После продолжительной болезни скончался директор Кроноцкого заповедника Тихон Шпиленок. Ему было 36 лет. Шпиленок Тихон Игоревич Родился 12 октября 1980 года в Брянске. Окончив Брянскую инженерно-технологическую академию, и получив квалификацию «Инженер» по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» в 2002 году поступил на работу в ФГУ «Государственный природный заповедник «Курильский» на должность государственного инспектора по охране. В июне 2003 года был переведен на должность заместителя директора по охране заповедной территории ФГУ «Государственный природный заповедник «Курильский». В августе 2007 года поступил на работу в ФГУ «Кроноцкий заповедник» на должность заместителя директора по охране заповедной территории. С сентября 2009 года был директором ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

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#1Святой23 декабря 2016, 21:21

Жалко очень.
У него блог на ЖЖ был красочный ...

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