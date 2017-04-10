Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Управление дорожного хозяйства в столице Камчатки заплатит 170 тыс. рублей за плохую снегоочистку
Управлению дорожного хозяйства Петропавловска-Камчатского не удалось снять с себя ответственность за снегоочистку микрорайона «Дачный» и теперь придется заплатить штраф в 170 тыс. рублей.
В ноябре прошлого года сотрудники ГИБДД при обследовании дорог краевого центра в районе улиц бульвар Рыбацкой Славы и проспект Рыбаков выявили, что от снега не очищены автомобильные дороги общего пользования, пешеходные переходы и тротуары, а также придомовые и внутриквартальные проезды. За это управление привлекли к административной ответственности в виде 300 тыс. рублей штрафа.
В городском суде представителям Управления удалось снизить сумму до 170 тыс. рублей, но и с этим они не согласились и обратились в краевой суд. В своей жалобе они просил отменить решение, ссылаясь на отсутствие за Учреждением официальной регистрации права оперативного управления на автомобильные дороги.
Изучив материалы дела, проверив доводы жалобы, судья Камчатского краевого суда указал, что отсутствие государственной регистрации права оперативного управления на обследованные участки дороги не освобождает Учреждение от обязанности по организации их содержания, так как данное право возникает с момента передачи имущества, что было сделано приказом Комитета по управлению имуществом Петропавловск - Камчатского городского округа в апреле 2011 года.
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