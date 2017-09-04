Ураганный ветер в столице Камчатки валит деревья на машины, срывает баннеры и уносит туалеты

Мощный циклон, который обрушился сегодня на Камчатку, во второй половине дня только набрал силу – осадков в Петропавловске-Камчатском выпало не много, зато ветер в порывах усилился до ураганного.

В столице края ветром сносит рекламные баннеры, ломает деревья, ветки от деревьев летают сейчас в каждом микрорайоне города, в центре Петропавловска в Култучное озеро унесло биотуалет. В некоторых микрорайонах сломанные деревья попадали на машины.

В связи с этим администрация Петропавловска призывает автомобилистов не парковать личный транспорт возле деревьев и рекламных конструкций. По словам руководителя управления дорожного хозяйства города Александра Здановского, в настоящее время на дорогах города работают две бригады подрядчиков, которые убирают упавшие ветки с проезжей части. «Ночью начнутся работы по спилу сломавшихся деревьев», - сказал Александр Здановский.

Мощный циклон обрушился на Петропавловск-Камчатский в понедельник, 4 сентября. Его влияние частично сохранится и во вторник.