Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 10 апреля, понедельник
В Петропавловске-Камчатском
-1 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 56,9201
EUR 60,5687
- Редакция
+7 914 623-82-57
Уровень рождаемости растет на всем Дальнем Востоке: Камчатка не отстает
На Камчатке, Амурской и Сахалинской областях, Еврейской автономии, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия) и Чукотке уровень рождаемости превысил среднероссийский. Это было отмечено на совещании в Минвостокразвития.
Там отметили, что на Дальнем Востоке суммарный коэффициент рождаемости к 2020 году должен составить 1,95 и 2,05 к 2025 году. В министерстве считают, что достижение показателей рождаемости должны обеспечивать соответствующие мероприятия региональных планов.
Ранее, как уже сообщало «КамИНФОРМ», власти Камчатки заявляли, что в 2017 году все меры социальной поддержки, направленные на повышение рождаемости, будут сохранены в полном объёме. Было отмечено, что по состоянию на 31 декабря 2016 года численность постоянного населения Камчатского края составила 315 тысяч человек. Данные статистики свидетельствуют о том, что в минувшем году в регионе сохранилась тенденция к снижению миграционного оттока, сохранению уровня рождаемости. В 2016 году крае родилось 4028 детей, естественный прирост по итогам 11 месяцев 2016 года составил 394 человека.
По суммарному коэффициенту рождаемости Камчатский край превзошёл целевой показатель, определенный Указом Президента. В этой связи предоставление из федерального бюджета софинансирования на ежемесячные денежные выплаты на третьих детей, рождённых после 1 января 2017 года, прекращено. Тем не менее, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, губернатором Владимиром Илюхиным принято решение, что и эта, и другие меры поддержки, направленные на повышение рождаемости, в 2017 году в регионе будут сохранены в полном объеме. За счёт средств краевого бюджета будут исполнены все взятые ранее обязательства.
Вчера
- 09 апреля 2017, 22:42
- СКР Камчатки начал проверку по факту происшествия на вулкане, где под лавиной могли оказаться люди
- 09 апреля 2017, 22:27
- Вертолет МЧС завтра вылетит к месту схода лавины на Камчатке, под которой могли оказаться люди
- 09 апреля 2017, 22:11
- Информация о найденных под лавиной на Камчатке людей пока не подтверждается
- 09 апреля 2017, 21:22
- На Камчатке вертолет не смог приземлиться в районе вулкана, где под лавиной ищут людей
- 09 апреля 2017, 20:09
- Для поиска попавших под лавину людей на Камчатке используют осветительные приборы
- 09 апреля 2017, 19:43
- Под лавиной на Камчатке могли оказаться мужчина с ребенком: источники
За неделю
- 08 апреля 2017, 16:07
- МЧС Сибири о поисках пропавших мужчин на Камчатке: вызволять их приходится за внушительные деньги
- 08 апреля 2017, 13:36
- Акция «Вместе против терроризма» собрала на Камчатке 2 тыс. человек
- 08 апреля 2017, 11:50
- В центре столицы Камчатки «проснулись медведи»
- 07 апреля 2017, 17:23
- На «Тотальный диктант» записались 150 жителей Камчатки
- 07 апреля 2017, 17:21
- Власти Камчатки возмущены беспечностью мужчин, которых сейчас ищут в Авачинском заливе
- 07 апреля 2017, 16:52
- На поиски катера с двумя мужчина на Камчатке подняли вертолет
За месяц
- 01 апреля 2017, 11:23
- В столице Камчатки будут судить мужчину, который насиловал слабоумную девочку
- 31 марта 2017, 14:19
- Акция «На работу на велосипеде» пройдет и в столице Камчатки
- 31 марта 2017, 07:56
- На Камчатке объяснили, почему участник «Берингии» Роман Мандятов не получил приз за свой костюм и нарты
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://upl.pp.ua/medico