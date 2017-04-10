Уровень рождаемости растет на всем Дальнем Востоке: Камчатка не отстает

На Камчатке, Амурской и Сахалинской областях, Еврейской автономии, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия) и Чукотке уровень рождаемости превысил среднероссийский. Это было отмечено на совещании в Минвостокразвития.

Там отметили, что на Дальнем Востоке суммарный коэффициент рождаемости к 2020 году должен составить 1,95 и 2,05 к 2025 году. В министерстве считают, что достижение показателей рождаемости должны обеспечивать соответствующие мероприятия региональных планов.

Ранее, как уже сообщало «КамИНФОРМ», власти Камчатки заявляли, что в 2017 году все меры социальной поддержки, направленные на повышение рождаемости, будут сохранены в полном объёме. Было отмечено, что по состоянию на 31 декабря 2016 года численность постоянного населения Камчатского края составила 315 тысяч человек. Данные статистики свидетельствуют о том, что в минувшем году в регионе сохранилась тенденция к снижению миграционного оттока, сохранению уровня рождаемости. В 2016 году крае родилось 4028 детей, естественный прирост по итогам 11 месяцев 2016 года составил 394 человека.

По суммарному коэффициенту рождаемости Камчатский край превзошёл целевой показатель, определенный Указом Президента. В этой связи предоставление из федерального бюджета софинансирования на ежемесячные денежные выплаты на третьих детей, рождённых после 1 января 2017 года, прекращено. Тем не менее, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, губернатором Владимиром Илюхиным принято решение, что и эта, и другие меры поддержки, направленные на повышение рождаемости, в 2017 году в регионе будут сохранены в полном объеме. За счёт средств краевого бюджета будут исполнены все взятые ранее обязательства.