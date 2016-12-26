Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Уроженка Камчатки Елена Яковишина получит награду Ингушетии за успешное выступление за этот региона
Абсолютная чемпионка первенства России по горным лыжам среди глухих Елена Яковишина, взявшая золотые медали всероссийского турнира в слаломе, супергиганте и комбинации, будет награждена в Ингушетии по распоряжению главы республики Юнус-Бека Евкурова, сообщает Vestikavkaza.
Хотя Яковишина – уроженка Камчатки, на чемпионате России и, соответственно, на грядущем чемпионате мира в составе российской сборной она представляет Ингушетию. «Я уверен, мы завоюем золото на этом чемпионате. Золотую медаль впервые получит представитель Российской Федерации и Республики Ингушетия», - заявил президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда глухих Уруслан Джараштиев.
Сейчас Елена Яковишина тренируется в Джейрахском районе Ингушетии.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
То что хорошо выступила, молодец, только непонятно почему за Ингушетию, а не за Камчатку?