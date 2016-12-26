Уроженка Камчатки Елена Яковишина получит награду Ингушетии за успешное выступление за этот региона

26 декабря 2016, 07:54

Абсолютная чемпионка первенства России по горным лыжам среди глухих Елена Яковишина, взявшая золотые медали всероссийского турнира в слаломе, супергиганте и комбинации, будет награждена в Ингушетии по распоряжению главы республики Юнус-Бека Евкурова, сообщает Vestikavkaza.
 
Хотя Яковишина – уроженка Камчатки, на чемпионате России и, соответственно, на грядущем чемпионате мира в составе российской сборной она представляет Ингушетию. «Я уверен, мы завоюем золото на этом чемпионате. Золотую медаль впервые получит представитель Российской Федерации и Республики Ингушетия», - заявил президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда глухих Уруслан Джараштиев.
 
Сейчас Елена Яковишина тренируется в Джейрахском районе Ингушетии.

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#1Moy Nic26 декабря 2016, 08:20

То что хорошо выступила, молодец, только непонятно почему за Ингушетию, а не за Камчатку?

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