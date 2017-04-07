В благоустройство парка на Индустриальной в столице Камчатки вложат 3,5 млн рублей

В Петропавловске-Камчатском летом начнутся работы по благоустройству парка на Индустриальной. Как сообщили в мэрии краевого центра, на эти работы планируется направить 3,5 млн рублей.

Кроме того, к октябрю в администрации будет разработана долгосрочная программа, в рамках которой парк на Индустриальной будет восстановлен полностью. «Работы в парке станут результатом интернет-голосования, которое проводила администрация - горожане голосовали за благоустройство мест массового отдыха. Участие в интернет-опросе приняли 1333 человека. Большинство из них - 792 человека (почти 60% респондентов), высказались за обустройство парка по ул. Индустриальной», - сказали в мэрии.

Кроме того, с 5 по 19 апреля на портале администрации Петропавловска-Камчатского проводится второй опрос, где горожане могут проголосовать за общественную территорию, благоустройство которой считают приоритетной. Проголосовать можно за один из четырех объектов: сквер по ул. Кирдищева, сквер у памятника Николаю Чудотворцу, сквер по ул. Горького и у магазина «Для милых дам». По результатам опроса определятся территории для последующего благоустройства и реконструкции.