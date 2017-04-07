Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 08 апреля, суббота
В Петропавловске-Камчатском
+2 °C
пасмурно
, снег
- Курс валют ЦБ
USD 56,9201
EUR 60,5687
- Редакция
+7 914 623-82-57
В благоустройство парка на Индустриальной в столице Камчатки вложат 3,5 млн рублей
В Петропавловске-Камчатском летом начнутся работы по благоустройству парка на Индустриальной. Как сообщили в мэрии краевого центра, на эти работы планируется направить 3,5 млн рублей.
Кроме того, к октябрю в администрации будет разработана долгосрочная программа, в рамках которой парк на Индустриальной будет восстановлен полностью. «Работы в парке станут результатом интернет-голосования, которое проводила администрация - горожане голосовали за благоустройство мест массового отдыха. Участие в интернет-опросе приняли 1333 человека. Большинство из них - 792 человека (почти 60% респондентов), высказались за обустройство парка по ул. Индустриальной», - сказали в мэрии.
Кроме того, с 5 по 19 апреля на портале администрации Петропавловска-Камчатского проводится второй опрос, где горожане могут проголосовать за общественную территорию, благоустройство которой считают приоритетной. Проголосовать можно за один из четырех объектов: сквер по ул. Кирдищева, сквер у памятника Николаю Чудотворцу, сквер по ул. Горького и у магазина «Для милых дам». По результатам опроса определятся территории для последующего благоустройства и реконструкции.
Вчера
- 07 апреля 2017, 17:23
- На «Тотальный диктант» записались 150 жителей Камчатки
- 07 апреля 2017, 17:21
- Власти Камчатки возмущены беспечностью мужчин, которых сейчас ищут в Авачинском заливе
- 07 апреля 2017, 16:52
- На поиски катера с двумя мужчина на Камчатке подняли вертолет
- 07 апреля 2017, 16:38
- Туши двух китов выбросило на берег на Камчатке
- 07 апреля 2017, 14:07
- Два человека отправились в сторону Авачинского залива на Камчатке и пропали
- 07 апреля 2017, 13:05
- Тихоокеанский циклон заденет юг Камчатки
За неделю
- 06 апреля 2017, 16:28
- В столице Камчатки закупят девять рамочных металлодетектора для массовых мероприятий
- 06 апреля 2017, 16:27
- Акция «Чистый лес — территория без огня» пройдет на Камчатке
- 06 апреля 2017, 16:26
- Военные вертолетчики отработали спасение людей на Камчатке
- 06 апреля 2017, 14:10
- Жители Камчатки выйдут на акцию «Вместе против терроризма»
- 06 апреля 2017, 14:07
- Камчатские депутаты предлагают выделить 3 млн рублей для авиаучетов лосей
- 06 апреля 2017, 14:06
- На Камчатке готовятся к открытию навигации для маломерных судов
За месяц
- 30 марта 2017, 08:06
- Пробуждение медведей на Камчатке не связано с извержением вулкана Камбальный: ученые
- 30 марта 2017, 07:55
- На Камчатке полиция усилит мониторинг интернет-ресурсов, которыми пользуются подростки
- 29 марта 2017, 14:48
- Власти Камчатки опровергли необходимость для жителей Эссо и Анавгая брать разрешения, идя в лес
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0