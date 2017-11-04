В центре столицы Камчатки ограничили движение транспорта

Вниманию автомобилистов! 4 ноября дорожное движение по ул. Озерновская коса будет перекрыто для движения транспорта

В субботу, 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства дорожное движение по улице Озерновская коса будет перекрыто с 12:00 до 18:00. Проезд через площадь им. В.И. Ленина и по улице Ленинская будет открыт для движения автотранспорта.

Гости и участники праздника смогут оставить личные автомобили на парковке у здания правительства Камчатского края.