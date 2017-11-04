Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В центре столицы Камчатки ограничили движение транспорта
Вниманию автомобилистов! 4 ноября дорожное движение по ул. Озерновская коса будет перекрыто для движения транспорта
В субботу, 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства дорожное движение по улице Озерновская коса будет перекрыто с 12:00 до 18:00. Проезд через площадь им. В.И. Ленина и по улице Ленинская будет открыт для движения автотранспорта.
Гости и участники праздника смогут оставить личные автомобили на парковке у здания правительства Камчатского края.
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