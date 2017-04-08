В центре столицы Камчатки «проснулись медведи»

08 апреля 2017, 11:50

В центре Петропавловска-Камчатского «вышли из спячки» медведица с медвежатами, установленные здесь летом прошлого года — герои зеленой скульптурной композиции вновь доступны для фотосессий. 
 
Накануне скульптуры медведей, выполненных в натуральную величину, освободили от пленки и ландшафтные дизайнеры обновили на них зеленую траву и сегодня они вновь радуют всех, кто приезжает в центр Петропавловска. 
 
Напомним, семья косолапых появилась возле здания правительства прошлым летом в рамках благоустройства столицы региона. Рост медведицы в холке — 1,5 метра, а медвежат — по метру. Они сразу стали популярными у любителей сделать фото. Однако и подвергались нападкам вандалов, например, участников одной пьяной свадьбы. 

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#2Аноним08 апреля 2017, 20:40

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#1Алексей08 апреля 2017, 14:47

а чем закончилась та история с пьяными свиньями на свадьбе верхом на этих медведях?

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