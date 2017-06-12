Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В День России жители Камчатки примут участие в фотовыставке #ЯРОССИЯ!
Всех жителей и гостей Петропавловска-Камчатского сегодня, 12 июня, приглашают принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных государственному празднику – День России.
Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии краевого центра, сегодня в центре города будет организована работа нескольких площадок, в том числе и для самых маленьких жителей краевого центра.
Всем активным гражданам организаторы мероприятия предлагают поделиться своими яркими впечатлениями и вписать себя в историю своей страны. Каждый сможет принять участие в масштабной фотовыставке #ЯРОССИЯ! Главная цель – создать грандиозный портрет современной России. Для участия в акции нужно разместить свое фото и фото своих друзей в группе #ЯРОССИЯ социальных сетях.
Праздничные мероприятия в Петропавловске-Камчатском начались в 12 часов у стелы Города воинской славы. Там начнётся программа «Люблю тебя, Россия!».
В это же время на пляже Озерновской косы начнется национальный обрядовый праздник «День Первой рыбы».
В 13 часов откроются сразу несколько тематических площадок. У стелы Города воинской славы пройдёт музыкально-развлекательная программа «Дети России», на аллее Почетных граждан - концертно-развлекательная программа «Русские забавы». У памятника Святым апостолам Петру и Павлу организуют игровую зону для детей. На площадке Никольской сопки будет проведена музыкально-развлекательная программа «Песни над Авачинской бухтой».
В 14.00 в центре города состоится этнодискотека «Музыка народов России», которую в 15.00 сменит выступление ВИА «Арт-обстрел».
В течение дня на центральной площади города все желающие смогут сдать нормы ГТО, посетить мастер-класс «Куклы народов России». В историческом выставочном центре на ул. Радиосвязи (остановка ДОФ) пройдёт день открытых дверей «Город воинской славы».
На период проведения праздничных мероприятий с 10:00 до 18:00 в центре краевой столицы будет ограничено движение всех видов транспорта.
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