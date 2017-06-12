В День России жители Камчатки примут участие в фотовыставке #ЯРОССИЯ!

12 июня 2017, 12:18

Всех жителей и гостей Петропавловска-Камчатского сегодня, 12 июня, приглашают принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных государственному празднику – День России. 
 
Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии краевого центра, сегодня в центре города будет организована работа нескольких площадок, в том числе и для самых маленьких жителей краевого центра.
 
Всем активным гражданам организаторы мероприятия предлагают поделиться своими яркими впечатлениями и вписать себя в историю своей страны. Каждый сможет принять участие в масштабной фотовыставке #ЯРОССИЯ! Главная цель – создать грандиозный портрет современной России. Для участия в акции нужно разместить свое фото и фото своих друзей в группе #ЯРОССИЯ социальных сетях.
 
Праздничные мероприятия в Петропавловске-Камчатском начались в 12 часов у стелы Города воинской славы. Там начнётся программа «Люблю тебя, Россия!».
 
В это же время на пляже Озерновской косы начнется национальный обрядовый праздник «День Первой рыбы».
 
В 13 часов откроются сразу несколько тематических площадок. У стелы Города воинской славы пройдёт музыкально-развлекательная программа «Дети России», на аллее Почетных граждан - концертно-развлекательная программа «Русские забавы». У памятника Святым апостолам Петру и Павлу организуют игровую зону для детей. На площадке Никольской сопки будет проведена музыкально-развлекательная программа «Песни над Авачинской бухтой».
 
В 14.00 в центре города состоится этнодискотека «Музыка народов России», которую в 15.00 сменит выступление ВИА «Арт-обстрел».
 
В течение дня на центральной площади города все желающие смогут сдать нормы ГТО, посетить мастер-класс «Куклы народов России». В историческом выставочном центре на ул. Радиосвязи (остановка ДОФ) пройдёт день открытых дверей «Город воинской славы».
 
На период проведения праздничных мероприятий с 10:00 до 18:00 в центре краевой столицы будет ограничено движение всех видов транспорта.
 

www.kamchat.info

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