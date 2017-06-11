Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В детских садах 7-го округа в столице Камчатки высажены 100 саженцев деревьев
Общественный Совет 7-го округа под председательством депутата Законодательного Собрания Камчатского края Рашида Шамояна продолжает реализацию собственной программы по озеленению. 100 саженцев деревьев были высажены на территориях детских садов округа 8-го июня.
- Мы давно ведем работу по озеленению детских учреждений округа и поддерживаем инициативных жителей, которые хотят украсить деревьями и кустарниками свои дворы, – говорит Рашид Шамоян. – Мероприятия, подобные сегодняшнему, проходят у нас регулярно, и мы будем проводить их по мере сил и возможностей. Лет через пять мы увидим результаты своих усилий, когда наш округ станет более зеленым.
Саженцы для озеленения детских садов №3, 7, 17, 31 и 56 Общественный Совет приобрел в питомнике КГАУ «Охрана камчатских лесов». Выкопать, доставить деревья до города и развести по детским садам помогли сотрудники двух предприятий - ООО «Шамса-Холдинг» и ООО ПКФ «Компания Партнер».
- 2017-й год объявлен в нашей стране годом экологии, – рассказывает заместитель генерального директора компании, помощник депутата Городской Думы Константина Чеботарева Сергей Оськин, – поэтому еще в феврале на заседании Общественного Совета я предложил высадить в детских садах елочки и березы, предложение было поддержано руководителями дошкольных учреждений. Их коллективы сегодня тоже активно участвовали в посадке деревьев.
Заведующая детским садом №17 Наталья Синица от имени всех дошколят округа поблагодарила организаторов акции за помощь в благоустройстве территории. – Это большой подарок для всех нас, – сказала она. – И мы надеемся, что березки и елочки будут расти, крепнуть и долгие годы радовать нас, наших деток и их родителей.
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