В детских садах 7-го округа в столице Камчатки высажены 100 саженцев деревьев

11 июня 2017, 10:04

Общественный Совет 7-го округа под председательством депутата Законодательного Собрания Камчатского края Рашида Шамояна продолжает реализацию собственной программы по озеленению.  100 саженцев деревьев были высажены на территориях детских садов округа 8-го июня.  
 
- Мы давно ведем работу по озеленению детских учреждений округа и поддерживаем инициативных жителей, которые хотят украсить деревьями  и кустарниками свои дворы, – говорит Рашид Шамоян. – Мероприятия, подобные сегодняшнему, проходят у нас регулярно, и мы будем проводить их по мере сил и возможностей.  Лет через пять мы увидим результаты своих усилий, когда наш округ станет более зеленым. 
 
Саженцы для озеленения детских садов №3, 7, 17, 31 и 56 Общественный Совет приобрел в питомнике КГАУ «Охрана камчатских лесов».  Выкопать,  доставить  деревья до города и развести по детским садам помогли сотрудники двух предприятий - ООО «Шамса-Холдинг» и ООО ПКФ «Компания Партнер». 
- 2017-й год объявлен в нашей стране годом экологии, – рассказывает заместитель генерального директора компании, помощник депутата Городской Думы Константина Чеботарева Сергей Оськин, – поэтому еще в феврале на заседании Общественного Совета я предложил высадить в детских садах елочки и березы, предложение было поддержано руководителями дошкольных учреждений. Их коллективы сегодня тоже активно участвовали в посадке деревьев. 
 
Заведующая детским садом №17 Наталья Синица от имени всех дошколят округа поблагодарила организаторов акции за помощь в благоустройстве территории.  – Это большой подарок для всех нас, – сказала она. – И мы надеемся, что березки и елочки будут расти, крепнуть и долгие годы радовать нас, наших деток и их родителей. 
 

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