В детской поликлинике на Камчатке работал сотрудник с открытой формой туберкулеза: СМИ

Очередной скандал в медицинской сфере разворачивается на Камчатке. На этот раз стало известно, что в детской поликлинике №1 в Петропавловске-Камчатском некоторое время работал мужчина с открытой формой туберкулеза.

Одна из сотрудник медицинского учреждения рассказала в прокуратуре, что 29 мая 2017 года на еженедельной планерке с руководителями отделений поликлиники был представлен врач Ж., принятый на должность заведующего организационно-методическим кабинетом. Когда Ж. приступил к делам, коллеги заметили, что он сильно кашляет и каждые полчаса отхаркивается мокротой. Ему предложили пройти флюорографию. Однако заведующий сходил на эту процедуру не сразу, а лишь неделю спустя. По итогам исследования, рентгенолог выявила у Ж. распространенный туберкулезный процесс. Больного отправили в противотуберкулезный диспансер, где диагноз подтвердился.

По версии руководства поликлиники, Ж. оказывал консультативную помощь, находясь в учреждении. Однако трудовой договор с ним, по их словам, не заключался. В прокуратуре подтверждают: у Ж. выявлено заразное заболевание – двухсторонний туберкулез легких.

В действиях главного врача Учреждения усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 5.27 КоАП – уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора.

По сообщению «Кам24»