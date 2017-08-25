В детской поликлинике на Камчатке работал сотрудник с открытой формой туберкулеза: СМИ

25 августа 2017, 16:28

Очередной скандал в медицинской сфере разворачивается на Камчатке. На этот раз стало известно, что в детской поликлинике №1 в Петропавловске-Камчатском некоторое время работал мужчина с открытой формой туберкулеза. 
 
Одна из сотрудник медицинского учреждения рассказала в прокуратуре, что 29 мая 2017 года на еженедельной планерке с руководителями отделений поликлиники был представлен врач Ж., принятый на должность заведующего организационно-методическим кабинетом. Когда Ж. приступил к делам, коллеги заметили, что он сильно кашляет и каждые полчаса отхаркивается мокротой. Ему предложили пройти флюорографию. Однако заведующий сходил на эту процедуру не сразу, а лишь неделю спустя. По итогам исследования, рентгенолог выявила у Ж. распространенный туберкулезный процесс. Больного отправили в противотуберкулезный диспансер, где диагноз подтвердился.
 
По версии руководства поликлиники, Ж. оказывал консультативную помощь, находясь в учреждении. Однако трудовой договор с ним, по их словам, не заключался. В прокуратуре подтверждают: у Ж. выявлено заразное заболевание – двухсторонний туберкулез легких.
 
В действиях главного врача Учреждения усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 5.27 КоАП – уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора.
 
По сообщению «Кам24»

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