В досрочном голосовании на Камчатке приняли участие уже более 200 человек

На Камчатке продолжается досрочное голосование избирателей, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые будут находиться в день голосования 10 сентября 2017 года в плавании.

Как сообщили «КамИНФОРМ» в избиркоме края, по последним данным, досрочно проголосовали 224 избирателя на 13 из 80 избирательных участков, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.

Напомним, в единый день голосования, который пройдет 10 сентября 2017 года, наряду с дополнительными выборами депутата Законодательного Собрания Камчатского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5 состоятся выборы 12 глав и 141 депутата представительных органов муниципальных образований.

Самая крупная избирательная кампания проходит в Петропавловске-Камчатском, где из 153 кандидатов избирателям предстоит выбрать депутатов думы, в которой 32 места.