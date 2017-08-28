В ДТП на дорогах Камчатки с начала года пострадали более 400 человек, погибли 33

В Петропавловске-Камчатском зафиксирован значительный рост числа ДТП, а также людей пострадавших и погибших в них. Как было заявлено на совещании в правительстве края, количество дорожно-транспортных происшествий в краевом центре возросло на 16,4% и составило163, число погибших увеличилось на 62,5%, и составило 13.

Количество пострадавших людей в ДТП также превысило показатель аналогичного периода прошлого года, увеличившись на 13,4% - 203 человека.

При этом, по всей Камчатке, с начала года зарегистрировано 301 ДТП, в которых 424 гражданина получили травмы различной степени тяжести. Число погибших осталось на уровне аналогичного периода прошло года – 33 человека.

Как показывает статистика, основными причинами автопроисшествий являются нарушения водителями правил дорожного движения: несоблюдение очерёдности проезда, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда пешеходного перехода, а также несоответствие скорости конкретным условиям движения.

По итогам заседания Комиссии, было принято решение усилить работу с увеличением плотности нарядов ДПС по проведению профилактических мероприятий, направленных на пресечение и предупреждение грубых нарушений ПДД, в том числе и при перевозке пассажиров на коммерческой основе.