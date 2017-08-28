В ДТП на дорогах Камчатки с начала года пострадали более 400 человек, погибли 33

28 августа 2017, 11:43

В Петропавловске-Камчатском зафиксирован значительный рост числа ДТП, а также людей пострадавших и погибших в них. Как было заявлено на совещании в правительстве края, количество дорожно-транспортных происшествий в краевом центре возросло на 16,4% и составило163, число погибших  увеличилось на 62,5%, и составило 13. 
 
Количество пострадавших людей в ДТП также превысило показатель аналогичного периода прошлого года, увеличившись на 13,4% - 203 человека.
 
При этом, по всей Камчатке, с начала года зарегистрировано 301 ДТП, в которых 424 гражданина получили травмы различной степени тяжести. Число погибших осталось на уровне аналогичного периода прошло года – 33 человека.
 
Как показывает статистика, основными причинами автопроисшествий являются нарушения водителями правил дорожного движения: несоблюдение очерёдности проезда, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда пешеходного перехода, а также несоответствие скорости конкретным условиям движения.
 
По итогам заседания Комиссии, было принято решение усилить работу с увеличением плотности нарядов ДПС по проведению профилактических мероприятий, направленных на пресечение и предупреждение грубых нарушений ПДД, в том числе и при перевозке пассажиров на коммерческой основе. 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

За неделю

26 августа 2017, 14:31
На Камчатке СКР начал проверку по факту работы в детской поликлинике врача с туберкулезом
26 августа 2017, 14:30
Охотоморский циклон в течение выходных накроет всю Камчатку
26 августа 2017, 14:29
В столице Камчатки сгорела еще одна машина
25 августа 2017, 18:11
На Камчатке у браконьеров изъяли 5,5 тонн икры: ущерб на 18 млн рублей
25 августа 2017, 18:00
На Камчатке гастарбайтер из Узбекистана избил и изнасиловал женщину
25 августа 2017, 16:15
На Камчатке хозяин украденной лодки сам её нашел и сдал вора полиции

За месяц

18 августа 2017, 18:13
Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября
18 августа 2017, 16:48
На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать
18 августа 2017, 08:10
Реальные доходы жителей Камчатки упали на фоне роста цен
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?