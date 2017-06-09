Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В двух районах Камчатки повышена пожарная опасность
На Камчатке в Мильковском районе установлен IV класс пожарной опасности, в районе Козыревска Усть-Камчатского района V класс пожарной опасности. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, повышенные классы пожарной опасности в этих районах сохранятся как минимум до 13 июня.
Вероятность возникновения природных пожаров и распространения огня на большие площади при установлении повышенных классов опасности значительно возрастает.
Так, при четвертом (высоком) и пятом (чрезвычайная пожарная опасность) классах пожарной опасности пожар могут спровоцировать транспортные средства, движущиеся по сухой траве, искра, осколки стекла, лежащие в траве, малейшая неосторожность человека при нахождении в лесу.
«Количество возгораний сухой травы и мусора, для ликвидации которых требуется помощь профессиональных пожарных, не снижается. Практически ежедневно огнеборцы выезжают на тушение таких возгораний», - отмечают в МЧС.
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