В двух районах Камчатки повышена пожарная опасность

09 июня 2017, 17:49

На Камчатке в Мильковском районе установлен IV класс пожарной опасности, в районе Козыревска Усть-Камчатского района V класс пожарной опасности. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, повышенные классы пожарной опасности в этих районах сохранятся как минимум до 13 июня.
 
Вероятность возникновения природных пожаров и распространения огня на большие площади при установлении повышенных классов опасности значительно возрастает.
 
Так, при четвертом (высоком) и пятом (чрезвычайная пожарная опасность) классах пожарной опасности пожар могут спровоцировать транспортные средства, движущиеся по сухой траве, искра, осколки стекла, лежащие в траве, малейшая неосторожность человека при нахождении в лесу.
 
«Количество возгораний сухой травы и мусора, для ликвидации которых требуется помощь профессиональных пожарных, не снижается. Практически ежедневно огнеборцы выезжают на тушение таких возгораний», - отмечают в МЧС.
 

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