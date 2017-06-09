В двух районах Камчатки повышена пожарная опасность

На Камчатке в Мильковском районе установлен IV класс пожарной опасности, в районе Козыревска Усть-Камчатского района V класс пожарной опасности. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, повышенные классы пожарной опасности в этих районах сохранятся как минимум до 13 июня.

Вероятность возникновения природных пожаров и распространения огня на большие площади при установлении повышенных классов опасности значительно возрастает.

Так, при четвертом (высоком) и пятом (чрезвычайная пожарная опасность) классах пожарной опасности пожар могут спровоцировать транспортные средства, движущиеся по сухой траве, искра, осколки стекла, лежащие в траве, малейшая неосторожность человека при нахождении в лесу.

«Количество возгораний сухой травы и мусора, для ликвидации которых требуется помощь профессиональных пожарных, не снижается. Практически ежедневно огнеборцы выезжают на тушение таких возгораний», - отмечают в МЧС.