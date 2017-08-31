В Единый день голосования в СИЗО столицы Камчатки проголосуют более 70 человек

В Петропавловске-Камчатском прокуратура проверила соблюдение избирательных прав граждан, содержащихся в следственном изоляторе. Там 10 сентября — в Единый день голосования, также пройдут выборы.

На момент проверки в следственном изоляторе содержалось 73 человека, обладающих правом голоса и собирающихся им воспользоваться в день проведения выборов.

Информация о кандидатах на выборные должности размещена в доступных местах, где с ней свободно могут ознакомиться лица, содержащиеся в СИЗО. Администрация учреждения во взаимодействии с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю своевременно решила вопрос о реализации избирательных прав той категорией подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, у которых отсутствуют документы, удостоверяющие их личность, и наличие которых необходимо для участия в голосовании.