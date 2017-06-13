Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В городе Елизово на Камчатке восстановят около 2 км линий наружного освещения
В городе Елизово на Камчатке до конца лета будет восстановлено порядка двух километров линий наружного освещения. Как сообщил «КамИНФОРМ» начальник дорожно-транспортного отдела администрации Елизовского городского поселения Павел Тюткин, так, более 1,4 км линий электропередач заменят на участке от главного елизовского «кольца» до аэропорта.
Кроме того, уличное освещение появится на 31 км елизовской трассы, вдоль промышленной территории. Здесь построят новую линию, протяженностью порядка 300 метров. «На данном участке мы также проводим дополнительные работы по благоустройству. Дело в том, что на этой территории активное автомобильное движение, – машины постоянно подъезжают к торговым точкам, предприятиям, а для безопасного передвижения пешеходов места практические не остается. Теперь ситуация изменится: подрядчик восстанавливает тротуар», - пояснил Павел Тюткин.
До конца лета дополнительное освещение, порядка 180 метров, появится на улице Уральская, около детского сада № 11. Работы будут проводиться комплексно, как и на других объектах: в дополнение здесь отремонтируют дорогу и восстановят тротуар, чтобы обезопасить пешеходов.
Тротуары подрядчики строят сегодня и около детского сада № 1, там же ремонтируют проезжую часть.
Добавим, в Елизове также продолжаются ремонты межквартальных проездов. В ближайших планах – участки от Ленина, 37 до выезда на улицу Виталия Кручины и по улице Пограничная вдоль Елизовской средней школы № 2. Сейчас подрядчик приступил к подготовительным работам: проводит расчистку межквартальных проездов от древесно-кустарниковой растительности.
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