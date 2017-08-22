В городе Елизово отметили день государственного флага России

22 августа 2017, 18:42

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Российского триколора, прошли 22 августа в городе Елизово.
 
В 12.00 у здания Администрации Елизовского муниципального района собрались истинные патриоты своей страны. Слова поздравления прозвучали от Заместителя главы района Сергея Тюлькина, временно исполняющего полномочия председателя Думы Елизовского района Александра Дорошенко и почетного жителя Елизовского района, ветерана труда Вячеслава Чурикова.
 
«День Государственного флага Российской Федерации – совсем молодой, но горячо любимый нами праздник, ведь наша страна достойна этого гордого, трехцветного флага! Сегодня я поздравляю вас и желаю счастливой и благополучной жизни», – отметил Сергей Тюлькин.
 
Почетное право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено заслуженному работнику культуры РФ, почетному жителю нашего города Алле Кузнецовой и выпускнице Елизовской школы, золотой медалистке Светлане Антонец.
 
Праздник продолжился в парке «Сказка», где прошел ряд акций от общественной организации по работе с молодежью «Импульс» и Елизовского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».
 
Волонтеры раздавали прохожим ленты цвета государственного триколора. Елизовчанам также предложили поучаствовать в социологическом опросе «Описание цветов флага РФ», в акции «Живой флаг», где каждый своими руками с помощью ярких наклеек смог
 
«нарисовать» флаг России, а на арт-площадке «Аквагримм-триколор» жители и гости города раскрасили свои лица в цвета флага нашей страны.
 
Акции проводились при поддержке Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуры и спорта Администрации Елизовского городского поселения и Киноконцертного досугового центра «Гейзер».
 
Напомним, День Государственного флага России – один из официальных праздников нашей страны. Он установлен в 1994 году указом президента РФ, отмечается 22 августа и посвящён возрождённому флагу Российской Федерации – «государственному триколору».

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