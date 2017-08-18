В крупнейшем районе Камчатки завершают работы по благоустройству

В Елизовском районе Камчатки подходят к завершению работы по асфальтированию придомовых территорий, межквартальных проездов, территорий школ и детских садов

«В этом году общий объем средств выделенных на благоустройство составляет – 72, 1 млн.рублей. На данный момент выполнены 10 из 12 запланированных мероприятий. Все текущие работу будут завершены до начала нового учебного года» - рассказал заместитель главы администрации Елизовского района Сергей Тюлькин.

На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на территориях, прилегающих к детским садам в поселках Нагорный, Пионерский, Новый. Продолжается благоустройство территории Школы №2 города Елизово.

Завершено обустройство придомовых территорий и межквартальных проездов по улицам Ленина и Виталия Кручины, а так же работы по асфальтированию территорий школы и детского сада в поселке Раздольный.

В планах у администрации Елизовского района также ремонт проезда и придомовой территории по улице Рябикова, 1, укладка асфальта и обновление тротуара по улице Беринга, 9, а также обустройство перрона на городской автостанции.