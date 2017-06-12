Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В одном из районов Камчатки ожидают паводок
На Камчатке в Мильковском районе сегодня ожидается подъем уровне воды в реке Камчатка до неблагоприятной отметки в 640 см. Как рассказали «КамИНФОРМ» в МЧС региона со ссылкой на данные управления гидрометеорологии, в последующие сутки рост уровня воды сохранится и составит 7-12 сантиметров.
По словам специалистов, возможен выход воды на пойму. «В районе продолжает работу аэромобильная группировка спасателей. Вместе с гидрологами они осуществляют круглосуточный мониторинг уровня воды в реках. В случае возникновения угрозы подтопления спасатели готовы своевременно прийти на помощь владельцам садово-некоммерческих участков и оперативно реагировать на возможные происшествия», - сказали в МЧС.
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует населению не выходить на берег реки Камчатка и не пытаться пересечь в этот период реку на автомобиле вброд.
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