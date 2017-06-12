В одном из районов Камчатки ожидают паводок

12 июня 2017, 12:16

На Камчатке в Мильковском районе сегодня ожидается подъем уровне воды в реке Камчатка до неблагоприятной отметки в 640 см. Как рассказали «КамИНФОРМ» в МЧС региона со ссылкой на данные управления гидрометеорологии, в последующие сутки рост уровня воды сохранится и составит 7-12 сантиметров. 
 
По словам специалистов, возможен выход воды на пойму. «В районе продолжает работу аэромобильная группировка спасателей. Вместе с гидрологами они осуществляют круглосуточный мониторинг уровня воды в реках. В случае возникновения угрозы подтопления спасатели готовы своевременно прийти на помощь владельцам садово-некоммерческих участков и оперативно реагировать на возможные происшествия», - сказали в МЧС. 
 
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует населению не выходить на берег реки Камчатка и не пытаться пересечь в этот период реку на автомобиле вброд. 
 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

11 июня 2017, 18:50
Камчатка примет московские самолеты, задержанные из-за выбросов на вулканах, поздно вечером и ночью
11 июня 2017, 13:37
Камчатским предприятиям почти в два раза снизят тариф на электроэнергию
11 июня 2017, 12:42
Известный художник Виталий Шохин стал новым Почетным жителем Камчатка
11 июня 2017, 12:19
На увеличение фонда оплаты труда «указникам» на Камчатке выделили 185 млн рублей
11 июня 2017, 12:13
Постоянная ярмарка товаропроизводителей откроется в «Свароге» в столице Камчатки
11 июня 2017, 11:33
На Камчатке активность вулканов привела к задержке авиарейсов

За неделю

10 июня 2017, 06:58
В столице Камчатки спасли от уничтожения лучший двор
10 июня 2017, 06:57
На Камчатке чиновников заставили вернуть тепло в домах двух поселков
10 июня 2017, 06:56
Жителей и гостей Камчатки приглашают на празднования Дня России
09 июня 2017, 17:52
Власти столицы Камчатки опасаются транспортного коллапса из-за ситуации с мигрантами на автобусах
09 июня 2017, 17:49
На Камчатке сокращается количество отказов по дальневосточному гектару
09 июня 2017, 17:49
В двух районах Камчатки повышена пожарная опасность

За месяц

03 июня 2017, 10:59
Министр спорта Камчатки Андрей Иванов попал под следствие
02 июня 2017, 16:26
Из-за высокого класса пожарной опасности в двух районах запрещено ходить и ездить в лес
02 июня 2017, 08:27
На Камчатке вновь разрешен проезд на машинах к Авачинскому перевалу
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?