Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 21 августа, понедельник
В Петропавловске-Камчатском
+13 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 59,3612
EUR 69,7197
- Редакция
+7 914 623-82-57
В одном из вузов Камчатки появится военная кафедра
В одном из вузов Камчатки вскоре может появиться военная кафедра для подготовки студентов к службе Вооруженных силах России. Как сообщает «РГ», Минобороны, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, планирует открыть такие кафедры в нескольких вузах Дальнего Востока и Забайкалья.
По словам Шойгу, планируя открытие военных кафедр, военное ведомство исходит из потребности вооруженных сил в мобилизационном ресурсе и возможности высших учебных заведений. Сейчас планируется открытие военных кафедр в нескольких федеральных вузах. «В первую очередь это касается Сибири и Дальнего Востока: Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления в Улан-Удэ, Забайкальского государственного университета в Чите, Камчатского государственного технического университета в Петропавловске-Камчатском, а также Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина», - сказал министр.
По мнению военных, наличие в местных вузах военных кафедр, может помочь в уменьшении количества молодых людей, покидающих регионы.
Вчера
За неделю
- 19 августа 2017, 14:22
- На Камчатке не исключили выпадения пепла в поселке после выброса на Ключевском
- 19 августа 2017, 10:09
- На Камчатке водитель «Мазды» устроил ДТП, собрав еще три машины: четверо пострадавших
- 19 августа 2017, 09:58
- Два человека погибли в ДТП на Камчатке: мотоциклист выехал на «встречку»
- 18 августа 2017, 18:13
- Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября
- 18 августа 2017, 18:07
- Жителю Камчатки грозит до 10 лет колонии за интим с 13-летней девочкой
- 18 августа 2017, 16:48
- На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать
За месяц
- 12 августа 2017, 13:12
- Избирком назвал порядок размещения партий в бюллетенях на выборах в столице Камчатки
- 11 августа 2017, 15:38
- У мэра столицы Камчатки появился первый заместитель
- 11 августа 2017, 13:23
- На участие в «Гонке героев» на Камчатке заявились уже более 800 человек
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0