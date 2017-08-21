В одном из вузов Камчатки появится военная кафедра

В одном из вузов Камчатки вскоре может появиться военная кафедра для подготовки студентов к службе Вооруженных силах России. Как сообщает «РГ», Минобороны, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, планирует открыть такие кафедры в нескольких вузах Дальнего Востока и Забайкалья.

По словам Шойгу, планируя открытие военных кафедр, военное ведомство исходит из потребности вооруженных сил в мобилизационном ресурсе и возможности высших учебных заведений. Сейчас планируется открытие военных кафедр в нескольких федеральных вузах. «В первую очередь это касается Сибири и Дальнего Востока: Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления в Улан-Удэ, Забайкальского государственного университета в Чите, Камчатского государственного технического университета в Петропавловске-Камчатском, а также Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина», - сказал министр.

По мнению военных, наличие в местных вузах военных кафедр, может помочь в уменьшении количества молодых людей, покидающих регионы.