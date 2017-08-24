Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 24 августа, четверг
В Петропавловске-Камчатском
+12 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 59,1312
EUR 69,5619
- Редакция
+7 914 623-82-57
В отдаленном поселке на Камчатке устроят чемпионат по мотоциклетному спорту
Открытый чемпионат и первенство Камчатского края по мотоциклетному спорту пройдут в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района 26 августа. Как сообщили «КамИНФОРМ» в региональном министерстве спорта, соревнования будут проходить в трёх возрастных группах: мужчины и женщины (от 18 лет и старше), юноши и девушки (до 17 лет), мальчики и девочки (до 13 лет).
«Мероприятие проводится с целью развития и популяризации мотоциклетного спорта, повышения спортивного мастерства участников, привлечения детей и молодежи к занятиям мотоспортом, а также пропаганды здорового образа жизни», - рассказали организаторы мероприятия. - Ввиду открытости соревнования, помимо камчатских спортсменов мы ожидаем участия сильнейших мотогонщиков Дальнего Востока».
Организаторы приглашают выйти на трассу спортсменов, имеющих опыт участия в массовых заездах на мотоциклах.
Вчера
- 23 августа 2017, 16:32
- Первый раз в первый класс на Камчатке 1 сентября пойдут 3,6 тыс. детей
- 23 августа 2017, 16:31
- В рамках расширения покрытия сети 4G на Камчатке в два раза увеличили количество станций LTE
- 23 августа 2017, 16:31
- Школьные проездные по льготной цене в столице Камчатки будут действовать круглый год
- 23 августа 2017, 16:30
- Камчатка готовится к старту акции «Ночь в кино», которая пройдет на 30 площадок
- 23 августа 2017, 16:29
- Пьяная автоледи «догнала» автобус в столице Камчатки
- 23 августа 2017, 11:59
- На Камчатке рядом с заповедником поймали браконьеров: изъято 60 кг красной рыбы
За неделю
- 22 августа 2017, 17:57
- Уличное освещение в поселке Заозерный в столице Камчатки заработает осенью
- 22 августа 2017, 17:57
- В столице Камчатки завершили ремонт дороги до Нагорного
- 22 августа 2017, 17:53
- На Камчатке ГИБДД проводит акцию «Внимание-дети!» в преддверии начала нового учебного года
- 22 августа 2017, 17:45
- Крупнейший район Камчатки полностью готов ко Дню знаний
- 22 августа 2017, 16:10
- На Камчатке под суд отправили мужчину, который два года назад застрелил парня в Озерной
- 22 августа 2017, 16:06
- На Камчатке поймали «гастролеров» с четырьмя килограммами «синтетики»
За месяц
- 15 августа 2017, 17:43
- В поселке Сероглазка в столице Камчатки откроют новый участок РКЦ
- 15 августа 2017, 08:07
- Новый комбинат по добыче золота построят на Камчатке
- 15 августа 2017, 07:58
- В районе «Морозки» на Камчатке появится новый пеший маршрут для туристов
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0