В отдаленном поселке на Камчатке устроят чемпионат по мотоциклетному спорту

Открытый чемпионат и первенство Камчатского края по мотоциклетному спорту пройдут в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района 26 августа. Как сообщили «КамИНФОРМ» в региональном министерстве спорта, соревнования будут проходить в трёх возрастных группах: мужчины и женщины (от 18 лет и старше), юноши и девушки (до 17 лет), мальчики и девочки (до 13 лет).

«Мероприятие проводится с целью развития и популяризации мотоциклетного спорта, повышения спортивного мастерства участников, привлечения детей и молодежи к занятиям мотоспортом, а также пропаганды здорового образа жизни», - рассказали организаторы мероприятия. - Ввиду открытости соревнования, помимо камчатских спортсменов мы ожидаем участия сильнейших мотогонщиков Дальнего Востока».

Организаторы приглашают выйти на трассу спортсменов, имеющих опыт участия в массовых заездах на мотоциклах.