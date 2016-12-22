В отдельных районах столицы Камчатки жители ощутили землетрясение силой 1-2 балла

Большинство жителей Петропавловска-Камчатского не ощутили землетрясение, которое произошло сегодня утром. Однако, как говорят в МЧС, толчки силой 1-2 балла все-таки заметили в некоторых микрорайонах города, расположенных ближе к центру краевой столицы.

Землетрясение произошло на глубине 47,5 километров. Магнитуда – 4,6. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана на расстоянии 120 километров восточнее от Петропавловск-Камчатского городского округа. До береговой линии – 26 километров (мыс Шипунский-нежилой).

Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.