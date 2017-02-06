В первую школу сноуборда на Камчатке записались уже более 40 человек

06 февраля 2017, 16:01

На Камчатке начала работу первая официальная спортивная школа по сноуборду. Она открылась на базе «Красная сопка» и в нее уже записались более 40 ребят. Как рассказали в правительстве края, там будут заниматься школьники от восьми лет и старше, но набор в группы еще продолжается. 
 
Будущие чемпионы будут заниматься под руководством 5 тренеров, среди которых Мастер спорта международного класса по сноуборду, победитель мирового первенства среди юниоров Дмитрий Базанов.
 
Как отметил министр спорта края Андрей Иванов, школу открыли в течение нескольких месяцев благодаря помощи из федерального центра. Правительство страны выделило Камчатке 164 млн рублей дополнительных средств в качестве поощрения за успехи в социально-экономическом развитии. Часть этих средств и была потрачена на школу. 
 
«От появления идеи по созданию школы до момента её реализации прошло всего несколько месяцев. Осуществить планы удалось в сжатые сроки благодаря дополнительным дотациям из федерального бюджета, которые Камчатка получила за успехи в социально-экономическом развитии по итогам 2015 года. По решению губернатора края Владимира Илюхина деньги были направлены  на развитие зимних видов спорта», - сказал министр. 
 
По окончании церемонии открытия на горнолыжной базе «Красная сопка» состоялось первенство Петропавловска–Камчатского по сноуборду. Как сообщили в Управлении культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловска, в состязаниях приняло участие 36 спортсменов. За звание победителя боролись сноубордисты 2005 года рождения и старше. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждены кубками, медалями, грамотами и специальными призами.

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

За неделю

04 февраля 2017, 11:19
Камчатка просит Путина продлить программу сейсмобезопасного жилья
04 февраля 2017, 09:05
Путин посоветовал главе Камчатки следить за показателями в социальной сфере
03 февраля 2017, 16:12
В «Снежный путь» в столице Камчатки отправятся более 30 снегоходчиков
03 февраля 2017, 14:58
Новый циклон несет на Камчатку снег и потепление
03 февраля 2017, 14:57
Глава Торгово-промышленной палаты Камчатки оштрафован за коммерческий подкуп
03 февраля 2017, 14:56
На Камчатке оленевод поплатился жизнью за попытку надругаться над женщиной

За месяц

28 января 2017, 09:09
Водителей предложили пожизненно лишать прав за такие инциденты, как на Камчатке со «скорой»
27 января 2017, 16:24
На квартиры для детей-сирот на Камчатке потратили более 300 млн рублей
27 января 2017, 16:24
Билеты на открытие «Берингии-2017» поступят в продажу в столице Камчатки 29 января
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?