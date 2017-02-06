Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В первую школу сноуборда на Камчатке записались уже более 40 человек
На Камчатке начала работу первая официальная спортивная школа по сноуборду. Она открылась на базе «Красная сопка» и в нее уже записались более 40 ребят. Как рассказали в правительстве края, там будут заниматься школьники от восьми лет и старше, но набор в группы еще продолжается.
Будущие чемпионы будут заниматься под руководством 5 тренеров, среди которых Мастер спорта международного класса по сноуборду, победитель мирового первенства среди юниоров Дмитрий Базанов.
Как отметил министр спорта края Андрей Иванов, школу открыли в течение нескольких месяцев благодаря помощи из федерального центра. Правительство страны выделило Камчатке 164 млн рублей дополнительных средств в качестве поощрения за успехи в социально-экономическом развитии. Часть этих средств и была потрачена на школу.
«От появления идеи по созданию школы до момента её реализации прошло всего несколько месяцев. Осуществить планы удалось в сжатые сроки благодаря дополнительным дотациям из федерального бюджета, которые Камчатка получила за успехи в социально-экономическом развитии по итогам 2015 года. По решению губернатора края Владимира Илюхина деньги были направлены на развитие зимних видов спорта», - сказал министр.
По окончании церемонии открытия на горнолыжной базе «Красная сопка» состоялось первенство Петропавловска–Камчатского по сноуборду. Как сообщили в Управлении культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловска, в состязаниях приняло участие 36 спортсменов. За звание победителя боролись сноубордисты 2005 года рождения и старше. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждены кубками, медалями, грамотами и специальными призами.
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