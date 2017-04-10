Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В поисках людей под лавиной на Камчатке задействуют более 70 человек
На Камчатке вертолет МИ-8 МЧС России готовится вылететь к подножию Вилючинского вулкана, где днем 9 апреля сошла лавина. Автоколонна спасателей на КАМАЗах, вахтовках, снегоболотоходах и снегоходах, которая выдвинулась в район происшествия вечером 9 апреля, сейчас уже дошла до места и спасатели приступили к работе.
Кроме того, 10 апреля утром из Петропавловска-Камчатского выехала еще одна колонна спасателей – более 20 человек на 14 единицах техники. С собой они также везут оборудование для поисков. Вместе с представителями МЧС России едут сотрудники института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН с георадаром – прибором, с помощью которого можно искать людей под лавинами на глубине до 10 метров.
Напомним, по словам очевидцев, которые 9 апреля отдыхали в районе вулкана Вилючинский, с северного склона вулкана (со стороны бухты Саранная) сошла снежная масса. Предположительно, под лавину могли попасть два человека.
«КамИНФОРМ» уже сообщало, что по словам очевидцев, под снегом оказались 31-летний мужчина и его 9-летний сын. Поиски накануне велись силами волонтеров, они помогают и сейчас.
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