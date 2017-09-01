В поселке на Камчатке началось обустройство полигона для отходов за 56 млн рублей

На Камчатке началась реконструкция санкционированной свалки под полигон твёрдых бытовых отходов в п. Усть-Камчатск. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в региональном агентстве по обращению с отходами.

«По итогам проведённого аукциона с ООО “Вертикаль” был заключён государственный контракт на обустройство полигона твёрдых бытовых отходов на территории санкционированной свалки. Сумма контракта составила почти 56 миллионов рублей. Подрядчик уже приступил к работе по рекультивации земель и подготовке к строительству объекта», - сообщили в агентстве.

Там добавили, что сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2-й квартал 2018 года.