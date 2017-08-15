В поселке Сероглазка в столице Камчатки откроют новый участок РКЦ

Новый участок расчетно-кассового центра по жилищно-коммунальному хозяйству открывается в п. Сероглазка. Касса участка начнет свою работу в среду, 16 августа, в здании по адресу Беринга, 115 «а».

Сюда могут обращаться жители как этого, так и других микрорайонов Петропавловска-Камчатского. К кассе можно оплатить услуги ЖКХ и квитанции за детский сад.

«В начале месяца после получения квитанций в кассах часто образуется очередь. В связи с этим хочется напомнить, что горожане могут оплачивать свои квитанции за предыдущий месяц - до конца следующего месяца. Это надо помнить при выборе наиболее удобного времени посещения участков РКЦ», - сказала руководитель МАУ «РКЦ» Марина Заичкина.

Она уточнила, что в настоящее время в Петропавловске-Камчатском действуют уже 20 участков РКЦ.