В празднике «Алхалалалай» примут участие более 200 человек со всех уголков Камчатки

9 - 10 сентября в этнографическом стойбище «Пимчах» около села Сосновка Елизовского района пройдет древний ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай». Как сообщили «КамИНФОРМ» в Минкультуры края, в этом году в обрядовом празднике примут участие более 200 участников из Тигильского, Мильковского, Быстринского, Соболевского, Усть-Камчатского районов, Елизова и Петропавловска-Камчатского.

Самым ярким событием праздника станет ежегодный танцевальный марафон - «Открытый чемпионат России по танцам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». Каждый год участники ставят новый рекорд по продолжительности танцевального марафона – в прошлом году он составил 16 часов 45 минут.

Напоминаем, что для участия в марафоне необходима медицинская справка в произвольной форме с обязательной формулировкой: «Допущен к участию в танцевальном марафоне (17 час.)». К участию в марафоне приглашаются как взрослые пары, так и дети. Детский марафон продлится 2 часа. Заявку на участие в марафоне можно найти на сайте kamcnt.ru.

Заявки принимаются по телефону: 8(4152)42-62-03(тел./факс) и по электронной почте pkcnt@yandex.ru

Гости праздника смогут доехать до этнографического стойбища «Пимчах» на бесплатных автобусах, которые будут ждать 9 сентября на автостанции 10 км. Отправление в 10:00 и 11:00. Обратно из этнографического стойбища «Пимчах» до автостанции 10 км в автобус отправится в 19:00 и 20:00.